Jeff Bezos podzielił się wrażeniami po locie. „Wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków”

Jeff Bezos został astronautą. Taki tytuł według Amerykanów przysługuje osobie, która przekroczyła linię 80 km. Najbogatszy człowiek świata w prywatnej rakiecie od jego kosmicznej firmy Blue Origin został wyniesiony na około 106 km. – To było niesamowite, nie mam słów, by to opisać. To była idealna misja – powiedział Bezos w rozmowie z MSNBC.

Jeff Bezos w przestrzeni kosmicznej dzięki rakiecie od Blue Origin

Miliarder w przestrzeń kosmiczną udał się ze swoim bratem Markiem. Komentując przebywanie w stanie nieważkości mówili, że to „zaskakująco naturalne” uczucie. – Jest bardzo komfortowo. To wcale nie jest dziwne, to jest bardzo miłe – mówili. Mark podkreślał wyjątkowość faktu, że udał się w kosmos z bratem. Zaznaczył, że to było spełnienie jego marzeń.

Jeff mówił z kolei, że widok Ziemi z przestrzeni kosmicznej zmienił jego perspektywę. – Żyjemy na pięknej planecie, kiedy na nią patrzysz, to nie ma granic. Nie możesz sobie wyobrazić, jak cienka jest atmosfera, gdy widzisz ją z kosmosu – komentował. Najbogatszy człowiek świata przyznał, że podróż wzmocniła jego przeświadczenie, że warto zaangażować się w rozwiązywanie problemu zmian klimatycznych.

Jeff Bezos chce chronić środowisko na Ziemi

Inwestycja w kosmiczne technologie ma według Jeffa Bezosa pomóc przyszłym pokoleniom. Musimy zbudować drogę do kosmosu, aby nasze dzieci i wnuki mogły budować przyszłość – powiedział. Miliarder zaproponował, aby przemysł, który wytwarza sporo zanieczyszczeń, został przeniesiony w kosmos, aby chronić środowisko na Ziemi. – To zajmie dziesięciolecia i dekady, ale wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków – podsumował Bezos.

