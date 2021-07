Więźniowie w Szwecji mają zakładników. Zażądali pizzy z kebabem

Dwóch osadzonych z więzienia Haellby w Szwecji miało wejść do pomieszczenia, w którym znajdowali się strażnicy więzienni. Do zdarzenia doszło po godz. 12. Więźniowie wzięli za zakładników kobietę oraz mężczyznę i się zabarykadowali. Osadzeni mieli zasłonić kamery monitoringu. Więźniowie mieli być uzbrojeni w żyletki przymocowane do szczoteczek do zębów.

Szwecja. Skazani za morderstwo wzięli zakładników

Osadzeni mieli być skazani za poważne przestępstwa, ale władze placówki nie chcą ujawnić szczegółów, ze względu na dobro sprawy. Według doniesień portalu Aftonbladet sprawcy są w wieku 24 oraz 30 lat i odbywają wyrok za morderstwo. Starszy z mężczyzn miał zostać skazany na 18 lat więzienia zabójstwo ojca. Drugi z mężczyzn miał zadźgać nożem 25-latka na imprezie.

Na miejsce zdarzenia udali się m.in. negocjatorzy, specjalne grupy zadaniowe oraz przeszkolone psy. Policja zablokowała drogi w pobliżu placówki. Więźniowie mieli zażądać helikopter. Negocjacje miały utknąć w martwym punkcie, a więźniowie mieli zażyczyć sobie 20 pizz z kebabem dla pozostałych współwięźniów w zamian za zwolnienie jednego z zakładników.

Negocjacje stanęły w martwym punkcie

O godz. 17.30 służby wciąż prowadziły negocjacje. O sprawie powiadomiono bliskich zakładników. Mimo kilku godzin od akcji nie wiadomo, w jakim stanie są strażnicy więzienni. Wszczęto już śledztwo ws. porwania.

Według szwedzkich mediów w tej placówce w przeszłości doszło do podobnego wydarzenia. W 2004 r. dwóch więźniów także wzięło zakładniczkę i zabarykadowało się z nią na innym oddziale. Osadzeni mieli własnoręczne zrobioną broń przypominającą nóż. Wtedy więźniowie poddali się po sześciu godzinach negocjacji. Zakładniczka nie odniosła wówczas żadnych obrażeń.

