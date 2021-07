19-latek zabił swoją dziewczynę? Ojciec podejrzanego naprowadził na jego trop

19-letni Paulo zadzwonił do swojego ojca, by przekazać mu tragiczną informację. Powiedział, że jego dziewczyna została postrzelona przez „bandytów” grasujących na ulicy brazylijskiego Bento Goncalves. Wskazani przez 19-latka w relacji sprawcy mieli próbować zabrać Joanie rzeczy, a gdy się sprzeciwiła, stali się agresywni. Paulo powiedział ojcu, że dziewczyna odniosła na tyle poważne obrażenia, że musi być pilnie przewieziona do szpitala. W placówce medycznej lekarze kilka godzin walczyli o jej życie. Niestety mimo wysiłków, kobiety nie udało się uratować. 19-latka zmarła w szpitalu.

Brazylia. Śledztwo ws. śmierci 19-latki

O zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby. Paulo przedstawił swoją wersję wydarzeń na komisariacie. Jednak jego ojciec nie uwierzył w słowa syna. Mężczyzna wrócił na komisariat i przekazał funkcjonariuszom, że podejrzewa, że jego syn zamordował Joanę. 19-latek został aresztowany. W międzyczasie rodzina Joany poinformowała, że dziewczyna nie była związana z Paulo. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności omawianej sprawy.

