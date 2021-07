Tragiczny wypadek autokaru w Chorwacji. Co najmniej 10 osób nie żyje, kilkadziesiąt rannych

W niedzielny poranek, na chorwackiej autostradzie A3 w pobliżu miejscowości Slavonski Brod w Chorwacji doszło do tragicznego wypadku autokaru. Zginęło w nim co najmniej 10 osób, 45 innych zostało rannych, w tym ok. 8 ciężko.