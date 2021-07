Burza piaskowa przykryła 200-tysięczne miasto na jedwabnym szlaku. Drugi raz w tym miesiącu

Miasto Dunhuang leży w północno-zachodniej części Chin i liczy blisko 200 tys. mieszkańców. Sąsiedztwo pustyni Gobi sprawia, że od czasu do czasu tutejsi mieszkańcy muszą zmagać się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Ostatnim razem była to burza piaskowa, która w niedzielę 25 lipca z impetem wpadła między miejskie zabudowania. Na nagraniach zamieszczanych w chińskich mediach widać, że w szczytowym punkcie ziarna piasku sięgały nawet do 100 metrów ponad powierzchnią ziemi.

Po przejściu burzy piaskowej, niebo w mieście zmieniło kolor na żółty, a ruch na lokalnych drogach był mocno utrudniony. W niektórych miejscach widoczność spadła nawet do 5 metrów. Była to już druga tak spektakularna burza w tym miesiącu. Wcześniej tabuny piasku spadły na Dunhuang 18 lipca.

Chiny. Powodzie w prowincji Henan

Ekstremalne zjawiska pogodowe dotknęły też prowincji Henan, leżącej bardziej na wschód od Dunhuang i Gansu. Tam największym problemem są obecnie powodzie, które przyczyniły się do śmierci już 58 osób. Ulewy dotknęły obszaru zamieszkałego przez 7,5 mln ludzi, z czego blisko 600 tys. trzeba było ewakuować. Woda zniszczyła uprawy na powierzchni ponad 500 tys. hektarów i zniszczyła blisko 4 tys. budynków, uszkadzając 7 tys. kolejnych.

