Nie żyje basista ZZ TOP. Dusty Hill miał 72 lata

„Jesteśmy zasmuceni wiadomością, która spłynęła do nas dzisiaj. Dusty Hill zmarł we śnie w domu w Houston w Teksasie. My wraz z legionami fanów ZZ TOP na całym świecie będziemy tęsknić za twoją prezencją, twoją dobrą naturą i trwałym zaangażowaniem” – czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisali się Billy Gibbons i Frank Beard. W dalszej części dokumentu, którego treść cytuje portal Variety, muzycy napisali, że będą bardzo tęsknić za swoim przyjacielem.

Dusty Hill nie żyje. Miał 72 lata

Joseph Michael Hill urodził się w 1949 roku w Dallas. Na scenie występował pod pseudonimem Dusty Hill. Z zespołem ZZ TOP był związany od ponad pięciu dekad. Dotychczas nie została wskazana przyczyna śmierci amerykańskiego kompozytora i basisty. W mediach społecznościowych fani muzyka i wspomnianej grupy żegnają swojego idola. Składają kondolencje rodzinie, wyrażają swój smutek, a także dziękują muzykowi za jego artystyczne dokonania i wkład w branżę artystyczną. Zapewniają także, że jego muzyka wciąż będzie „wybrzmiewała”.

Czytaj też:

Nie żyje Barbara Połomska. Krytycy nazywali ją „polską Brigitte Bardot”