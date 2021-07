Prezydent Filipin ostrzega niezaszczepionych. „Nie mam skrupułów”

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte nakazał swojemu rządowi otwarcie szczepień przeciwko koronawirusowi dla wszystkich chętnych. Dotychczas proces szczepień był podzielony na grupy. Pierwszeństwo miał m.in. personel medyczny, osoby starsze, z chorobami współistniejącymi, personel kluczowych sektorów państwa, w tym służby mundurowe oraz osoby biedne.

Do tej pory na Filipinach w pełni zaszczepionych jest tylko 6 proc. liczącej 110 milionów populacji kraju. Rządowe plany zakładają zaszczepienie do końca roku 70 milionów obywateli. Duterte martwi jednak tempo szczepień w obliczu szybko rozprzestrzeniającego się wariantu Delta – podaje Filipińska Agencja Prasowa. Prezydent Filip powiedział w nagranym wcześniej wystąpieniu telewizyjnym, że „kraj nie może pozwolić sobie na powrót do punktu wyjścia”.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nietypowy pomysł prezydenta Filipin Rodrigo Duterte

Duterte chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się wariantu delta, powiedział niezaszczepionym Filipińczykom, aby zostali w domach. – Nie wychodź z domu, jeśli to zrobisz, każe policji, aby eskortowała cię z powrotem – powiedział polityk. Według Duterte antyszczepionkowcy „roznoszą COVID-19 na prawo i lewo”. Stwierdził, że te osoby, które nie chcą się szczepić „mogą dla niego umrzeć w dowolnym momencie”.

Prezydent Filip przyznał, że być może trzeba będzie wprowadzić kary. Dodał, że na razie nie ma odpowiedniego prawa w tej kwestii, ale jest w stanie zmierzyć się z ewentualnymi procesami sądowymi, aby ograniczyć mobilność wśród niezaszczepionych. Duterte przyznał, że „nie ma żadnych skrupułów” ws. faworyzowania osób, które są zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Tłumaczył, że możliwość opuszczenia domu jest ich „przywilejem”.

Filipiny do tej pory otrzymały ponad 31 milionów dawek. Wykonano ponad 18 mln szczepień, uwzględniając pierwszą i drugą dawkę. Na Filipinach odnotowani 1,5 mln przypadków COVID-19. Zmarło ponad 27 tys. osób.

