Kim Dzong Unowi znów przyglądają się media. Wszystko przez tajemniczy ślad na głowie

Portal nknews.org, monitorujący sytuację w Korei Północnej, donosi o tajemniczym śladzie na tyle głowy dyktatora Kim Dzong Una. Poza śladem reporterzy portalu wypatrzyli na niektórych fotografiach plaster w tym samym miejscu.

Północnokoreański przywódca w ostatnim tygodniu lipca był widziany z ciemnozieloną plamką lub też czymś przypominającym siniaka na prawej stronie tyłu głowy, było to czasem zaklejone plastrem – wylicza nknews.org. „Przyczyny (pojawienia się plamki – red.) lub jej charakter (...) są nadal nieznane i trudne do ocenienia tylko na podstawie samych zdjęć” – czytamy.

Zdrowie Kim Dzong Una. Media znowu o stanie przywódcy

To kolejne doniesienia, które pod znakiem zapytania stawiają stan zdrowia Kim Dzong Una. Jeszcze przed jego lipcowymi wystąpieniami, m.in. AP publikowało fotografie wyraźnie wskazujące na to, że Kim stracił od 10 do 20 kilogramów wagi.

Stanowi zdrowia Kim Dzong Una przyglądają się wywiady całego świata, ponieważ Korea Północna to państwo posiadające broń nuklearną, a Kim nie wyznaczył oficjalnie swojego następcy. W Korei Północnej dyktatura oparta jest na kulcie jednostki, w tym wypadku „najwyższym przywódcy”, czyli Kimie, więc jego ewentualne problemy ze zdrowiem wpływają zarówno na bezpieczeństwo państwa, ale i całego regionu.

W rodzinie Kimów występowały problemy z sercem: dziadek obecnego przywódcy Kim Ir Sen i ojciec Kim Dzong Il zmarli na atak serca. Kim Dzong Un jest zdaniem analityków w grupie wysokiego ryzyka chorób układu krążenia.

