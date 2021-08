Obmacywał stewardessy i uderzył jedną z kobiet. Został zaklejony taśmą

22-latek lecący w sobotę samolotem linii Frontier Airlines z Filadelfii do Miami obmacywał dwie stewardessy i uderzył jedną z kobiet personelu lotniczego. Pozostali członkowie załogi byli zmuszeni przykleić mężczyznę za pomocą taśmy do siedzenia – informuje New York Times.

Wcześniej pasażer miał spożywać alkohol i wyklinać innych podróżnych oraz załogę samolotu. Nie reagował również na polecenia personelu lotniczego, który próbował rozwiązać sytuację w inny sposób. 22-latek został oskarżony o trzy wykroczenia.

USA. Problem z pijanym mężczyzną podczas lotu z Filadelfii do Miami

We wstępnym oświadczeniu, które linie wydały we wtorek poinformowano, że na czas dochodzenia stewardessy nie będą latać. Taka decyzja spotkała się z ostrą krytyką największego związku stewardess w USA. Według stowarzyszenia stewardess linie lotnicze powinny wspierać załogę, a nie ją zawieszać.

W odpowiedzi Frontier Airlines zapewnił, że płatny urlop jest zgodny z postępowaniem w tego rodzaju wydarzeniach. Zaznaczono, że linie „otaczają największym szacunkiem obsługę feralnego lotu i wysoko oceniają jej profesjonalizm”.

Problemy amerykańskich linii lotniczych z pasażerami

To kolejny taki incydent związany z nieodpowiednim zachowaniem pasażerów. Taśmy musiał również użyć personel linii American Airlines po tym, jak jedna z kobiet próbowała otworzyć drzwi samolotu.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) od początku tego roku wprowadziła politykę zerowej tolerancji ws. ingerowania w pracę lub napadania na stewardessy. „Niesforni podróżni” muszą liczyć się z grzywną w wysokości 35 tys. dolarów lub nawet karą pozbawienia wolności. Od stycznia 2021 r. FAA otrzymała 3 715 zgłoszeń ws. zachowań pasażerów. Blisko 75 proc. z nich dotyczyło odmowy założenia maseczek pomimo obostrzeń związanych z koronawirusem.

