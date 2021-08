Awaria w szpitalu we Władykaukazie. Pacjenci z COVID-19 umierali pod respiratorami

O wydarzeniach z Władykaukazu, stolicy Północnej Osetii-Alanii, poinformowało ministerstwo zdrowia tej republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. „W wyniku awarii instalacji tlenowej w szpitalu we Władykaukazie, stolicy Północnej Osetii-Alanii, śmierć poniosło 9 pacjentów z COVID-19” – podał resort zdrowia.

P.o. prezydenta republiki Siergiej Menjajło przekazał natomiast, że do awarii doszło po pęknięciu rury, którą ze zbiornika dostarczano tlen na oddział. Menjajło dodał, że pod ziemią znaleziono już uszkodzoną rurę, która zostanie wymieniona. Włączony został rezerwowy system tłoczenia tlenu. Ministerstwo obrony ma dowieźć do szpitala we Władykaukazie 2 tony tlenu z miasta Mozdok.

Władykaukaz. 13 pacjentów na sztucznej wentylacji, przeżyło czworo

– Konkluzje są następujące: musimy we wszystkich szpitalach zainstalować stacje tlenowe, pieniądze zostały nam przyznane za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. To są stacje, które uwolnią nas od uzależnienia od transportu tlenu. Niestety stacje zostały zamówione, a produkcja ich trwa i nie zostaną dostarczone szybko – powiedział Menjajło.

Według informacji służb prasowych regionalnego ministerstwa zdrowia „w momencie awarii na oddziale reanimacyjnym szpitala znajdowało się 71 pacjentów, w tym 13 – na sztucznej wentylacji płuc. To właśnie 9 osób z nich zmarło. Do szpitala wezwano dodatkowych lekarzy. Pacjenci, będący pod respiratorami z tlenem dostarczanym z rezerwowego systemu, są pod stałą obserwacją. Każdy z nich ma indywidualną opiekę medyczną”.