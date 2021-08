Skandal w rodzinie królewskiej. Książę Andrzej oskarżony o wykorzystywanie seksualne

W poniedziałek 9 sierpnia Virginia Roberts Giuffre złożyła w sądzie pozew przeciwko brytyjskiemu księciu Andrzejowi. Według akt sądowych, na które powołuje się The Guardian, oskarżyła członka rodziny królewskiej o wykorzystywanie seksualne, do którego miało dojść m.in. w rezydencji Jeffreya Epsteina na Manhattanie, kiedy nie była jeszcze pełnoletnia.

„Wpływowi i bogaci nie są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje czyny”

– Jeśli nie zrobi tego teraz, pozwoliłaby mu uciec od odpowiedzialności – powiedział adwokat Virginii Roberts Giuffre w rozmowie z ABC News, komentując fakt złożenia pozwu. – A Virginia stara się unikać sytuacji, kiedy bogaci i wpływowi ludzie uchylają się od wszelkiej odpowiedzialności za swoje działania – kontynuował David Boies. Kobieta domaga się odszkodowania, ale jego wysokość na razie pozostaje niewiadomą.

Virginia Roberts Giuffre odniosła się do sprawy w oświadczeniu przesłanym do ABC News. Kobieta powtórzyła stanowisko adwokata, ale zwróciła także uwagę na swoją misję. „Wpływowi i bogaci nie są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje czyny. Mam nadzieję, że inne ofiary zobaczą, że nie trzeba żyć w milczeniu i strachu, ale można na nowo odzyskać życie, mówiąc głośno i domagając się sprawiedliwości” – napisała kobieta. W dalszej części komunikatu dodała, że „nie podjęła tej decyzji pochopnie”.

Książę Andrzej nie skomentował złożenia pozwu. Jego stanowisko jest znane

Dziennikarze ABC News zwrócili się do rzecznika księcia Andrzeja z prośbą o odniesienie się do złożenia przez Giuffre pozwu. Rzecznik zapowiedział, że żaden komunikat nie zostanie wydany. Przypomnijmy – pewien czas temu książę Andrzej zaprzeczył doniesieniom jakoby miał uprawiać z Giuffre seks. – To się nie zdarzyło – powiedział stanowczo.

