Trzęsienie ziemi na Haiti, 1300 ofiar śmiertelnych. „Ulice wypełnione są krzykiem”

W sobotę 14 sierpnia w południowo-zachodniej części Haiti doszło do wstrząsów o magnitudzie 7,2. Najbardziej ucierpiała ludność żyjąca w okolicach miasta Les Cayes. Do tej poru urzędnicy potwierdzili śmierć 1297 osób, dodając do tej makabrycznej liczby aż 5700 rannych. Ofiar może być więcej, ponieważ nadal nie udało się ustalić ostatecznej liczby osób zaginionych.

Trwa desperacka akcja ratunkowa. W internecie znaleźć można nagrania ludzi, którzy na własna rękę próbują wyciągać z gruzów swoich bliskich. Głowa Kościoła anglikańskiego w Les Cayes w rozmowie z New York Timesem mówiła o „ulicach wypełnionych krzykami”. – Ludzie szukają ukochanych osób, zasobów, pomocy medycznej czy wody – mówił Archidiakon Abiade Lozama.

Jak podaje Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), epicentrum wstrząsów znajdowało się około 150 km na zachód od stolicy – Port-au-Prince na głębokości około 10 kilometrów. Wstrząsy rozpoczęły się około godz. 8:30 czasu lokalnego. Trzęsienie ziemi było odczuwalne także na innych wyspach w regionie, m.in. na Kubie i Jamajce. Premier Ariel Henry podkreślał, że szkody są „ogromne” i ogłosił miesięczny stan nadzwyczajny.

– Najważniejszą rzeczą jest uratowanie tak wielu ocalałych pod gruzami, jak to tylko możliwe – podkreślał polityk. – Dowiadujemy się, że lokalne szpitale, w szczególności ten w Les Cayes, są przepełnione rannymi, okaleczonymi ludźmi – dodawał. Natychmiastowe uruchomienie środków na pomoc międzynarodową ogłosił już prezydent USA, Joe Biden. Wysiłki ratowników chce wspierać także Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Haiti. Najbiedniejszy kraj w tej części świata

Kataklizm uwypuklił problemy tego kraju na Karaibach – przede wszystkim biedę, która już wcześniej doprowadziła do kryzysu zakończonego zabójstwem prezydenta w lipcu tego roku. „Około godziny pierwszej nad ranem z wtorku 6 lipca na środę 7 lipca 2021 roku grupa niezidentyfikowanych osób, z których część mówiła po hiszpańsku, zaatakowała prywatną rezydencję prezydenta Republiki i śmiertelnie raniła głowę państwa” – mogliśmy przeczytać w oficjalnym rządowym komunikacie.

Położone na Karaibach Haiti to jedno z najbiedniejszych państw obu Ameryk, w którym prawdziwą plagą jest przestępczość. Najczęstsze są porwania dla okupu oraz walki gangów. Oskarżany o brak zdecydowanych działań prezydent Moise nie cieszył się zaufaniem ze strony znacznej części populacji tego kraju.

Tragiczne trzęsienie ziemi z 2010 roku

12 stycznia 2010 roku Haiti nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 w skali Richtera, którego epicentrum znajdowało się około 25 km od stolicy. Początkowo szacowano, że żywioł pochłonął blisko 200 tys. ofiar. W pierwszą rocznicę tragedii premier Jean-Max Bellerive poinformował o nowych rządowych szacunkach, zgodnie z którymi zginęło nawet 316 tys. osób.