Dramatyczne nagrania z lotniska w Kabulu. Co najmniej 5 osób nie żyje

Dramatyczne doniesienia płyną z Afganistanu. Na płycie lotniska w Kabulu pojawiło się tysiące osób, które chcą uciec z kraju w obawie przed rządami talibów. Do sieci trafiły dramatyczne nagrania, na których widać jak Afgańczycy za wszelką cenę próbują schwytać się samolotów i wylecieć z kraju.

twittertwitter

Jak podaje agencja Reutera, zginęło co najmniej 5 osób. Na razie nie udało się ustalić, czy śmierć nastąpiła podczas próby dostania się na pokład samolotu, czy też osoby te zostały trafione pociskami. „Wall Street Journal” informował, że co najmniej trzy osoby zginęły od strzału z broni palnej.

Media przekazały, że amerykańscy żołnierze oddawali strzały ostrzegawcze, które miały opanować sytuację w terminalu pasażerskim. Urzędnik ze Stanów Zjednoczonych tłumaczył, że chaos na lotnisku był tak wielki, że nie było innego sposobu, aby go okiełznać. Według doniesień lokalnych mediów trzy osoby złapały się startującego amerykańskiego samolotu i zginęły wkrótce potem, spadając na dachy okolicznych domów.

twittertwitter

Jeden ze świadków powiedział agencji AFP, że widział młodą kobietę, która została stratowana i zadeptana przez tłum.

Afganistan wstrzymuje loty

Wcześniej informowano, że wszystkie loty komercyjne z portu lotniczego im. Hamida Karzaja zostały odwołane przez władze lotniska. Urząd Lotnictwa Cywilnego Afganistanu przekazał, że wszystkie loty tranzytowe powinny zmienić trasę. Kurs musiał zmienić m.in. lot Air India z Chicago do Delhi oraz Terra Avia z Baku do Delhi. Przestrzeń powietrzna nad Kabulem została udostępniona wojsku.

Afganistan. Ofensywa talibów

Kampania talibów przyspieszyła drastycznie po tym, jak USA i ich sojusznicy w minionym miesiącu wycofali większość pozostających w kraju od 20 lat wojsk. W ciągu mniej niż tygodnia przejęli 11 stolic prowincji.

Talibowie wzywają mieszkańców, żeby nie bali się bojowników. Zapewnił, że nie będą oni wchodzić do domów i napastować cywili. Talibowie podkreślają też, że nie będą się mścić, ale obietnice te wielu ekspertów uważa za niewiarygodne. Zgodnie z doniesieniami talibowie na podbitych terenach nakazują kobietom zakrywać się od stóp do głów. Podobno dochodzi również do masowych egzekucji afgańskich żołnierzy.

Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani uciekł z kraju. Nie wiadomo gdzie obecnie przebywa Ghani. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że z Kabulu poleciał do Tadżykistanu, a obecnie przebywa w Omanie.

Czytaj też:

Prezydent Afganistanu wydał oświadczenie po opuszczeniu kraju. Zdjęcia talibów w pałacu