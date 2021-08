Afganistan. Zdjęcia korespondentki CNN w hidżabie stały się memem. Dziennikarka tłumaczy

Po ucieczce z kraju prezydenta Ghaniego i przejęciu władzy praktycznie w całym Afganistanie przez talibów sytuacja afgańskich kobiet już uległa pogorszeniu. Pojawiają się komentarze, że dziewczynki powyżej 12. roku życia nie będą mogły się dłużej uczyć w szkołach, a kobiety będą wychodzić na ulice miast tylko z zasłoniętymi twarzami i w towarzystwie mężczyzny.

Symbolem zmian stał się błyskawicznie rozpowszechniający się w sieci mem przedstawiający dwa zdjęcia dziennikarki CNN Clarissy Ward: na pierwszym występuje z odkrytymi włosami, na drugim jest już okryta hidżabem.

„ Ten mem jest niedokładny. Górne zdjęcie zostało zrobione na zamkniętym terenie. Dolne na ulicach Kabulu w rękach talibów. Na ulicach Kabulu zawsze nosiłem hidżab, chociaż nie z całkowicie zakrytymi włosami i nie miałam abaji [wierzchniego, długiego okrycia– red.] ” – tłumaczy dziennikarka. – „Więc jest różnica, ale nie aż tak wyraźna” – dodała

Warto dodać, że w samej poniedziałkowej relacji telewizyjnej dziennikarka podkreśliła, że widzi na ulicach Kabulu o wiele mniej kobiet niż jeszcze parę dni wcześniej i są one ubrane o wiele bardziej konserwatywnie, w tym także w burki. Ward przyznała też w relacji, że sama zaczęła ubierać się w inny sposób.

Kim jest Clarissa Ward?

Clarissa Ward to amerykańska dziennikarka, obecnie pełniąca rolę głównej korespondentki międzynarodowej telewizji CNN. Obecnie Ward relacjonuje z Kabulu, to co się dzieje w Afganistanie, a jej relacje cieszą się ogromną popularnością nie tylko w telewizji, ale i w mediach społecznościowych.

