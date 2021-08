Szef NATO apeluje do talibów. Zgoda na wysłanie dodatkowych samolotów

Sekretarz generalny NATO wezwał we wtorek talibów, aby umożliwili opuszczenie Afganistanu wszystkim chętnym. Jens Stoltenberg dodał, że Sojusz Północnoatlantycki zgodził się wysłać dodatkowe samoloty ewakuacyjne do Kabulu. Zaapelował, aby doszło do pokojowego przekazania władzy nowemu rządowi i nie doszło do aktów zemsty.

Afganistan. Jens Stoltenberg o misji wojskowej

Szef NATO wyjaśniał, że organizacja miała do wyboru albo całkowicie opuścić Afganistan, albo zwiększyć liczbę żołnierzy i wznowić tam operacje wojskowe. Stoltenberg tłumaczył, że „sojusznicy podjęli ryzyko związane z wycofaniem się, bo wiedzieli, że alternatywą nie jest kontynuowanie obecności wojskowej w ograniczonej liczbie”. Istniało bowiem ryzyko, że „misja będzie trwała bez końca”.

Sekretarz generalny NATO przyznał, że rozumie frustrację, jeśli spojrzy się na wysiłki całej społeczności międzynarodowej, które nie przyniosły efektów. Stoltenberg chciałby innych rezultatów dotyczących struktur państwa afgańskiego. Zdaniem szefa NATO talibowie muszą zapobiec temu, aby Afganistan nie stał się wylęgarnią terroryzmu.

Szef NATO o porażce ws. pokojowego rozwiązania

Stoltenberg pochwalił część afgańskich sił bezpieczeństwa podkreślając, że niektórzy z nich walczyli dzielnie. Dodał jednak, że nie byli w stanie zabezpieczyć kraju, ponieważ tamtejsi liderzy nie zdołali przeciwstawić się talibom i osiągnąć pokojowego rozwiązania, na które desperacko liczyli Afgańczycy.

Według sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego porażka afgańskich przywódców doprowadziła do tragedii, jakiej jesteśmy dziś świadkami. Stoltenberg ocenił, że ofensywa talibów była szybka i niespodziewana. Szef NATO podsumował, że to „lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski”.

