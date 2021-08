Nie 640 osób. Okazało się, że na pokładzie transportowca C-17 było o wiele więcej Afgańczyków

Zdjęcie wnętrza wypełnionego po brzegi ludźmi C-17 Globemastera III stało się symbolem determinacji tych Afgańczyków, którzy z obawy przed rządami talibów chcieli za wszelką cenę opuścić kraj. Amerykańskie Dowództwo Lotnictwa Transportowego początkowo informowało, że 15 sierpnia na pokład samolotu zabrano aż 640 afgańskich obywateli.

Nie 640, a ponad 800 osób

Teraz okazało się, że na pokładzie było jeszcze więcej osób. Air Mobility Command 20 sierpnia opublikowało korektę tweeta z 17 sierpnia, w którym donosiło o locie z niedzieli. Okazuje się, że na pokładzie C-17 było 640 dorosłych osób i 183 dzieci. Łączna liczba pasażerów wyniosła wobec tego 823 osoby. To absolutny rekord, jeśli chodzi o tę jednostkę. Początkowy błąd wynikał z podania wyłącznie liczby dorosłych Afgańczyków.

Do wnętrza maszyny uchodźcy dostali się przez opuszczoną do połowy rampę. Załoga transportowca nie zdecydowała się na usunięcie „pasażerów na gapę”. Samolot wylądował w Katarze, podróżnym nakazano opuszczenie pokładu. Eksperci już wówczas zwracali uwagę, że do C-17 zmieściło się aż 640 osób (choć były też doniesienia o około 800 – red.), mimo że produkujący ten model Boeing dopuszcza ze względów bezpieczeństwa liczbę kilka razy mniejszą, bo jedynie 134 osoby.

