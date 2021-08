Zwabił swoją ofiarę za pomocą dziecięcego fotelika? Trwa obława na gwałciciela

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia. Kierująca pojazdem kobieta zatrzymała się na autostradzie A4 w Thatcham w Berkishire po tym, jak zauważyła w przydrożnej zatoczce dziecięcy fotelik samochodowy i obawiała się, że dziecko może być zagrożone. Gdy wysiadła z samochodu i udała się w stronę fotelika, nieznany napastnik ją zgwałcił.

Funkcjonariuszka policji Alice Broad opisała zdarzenie jako „niepokojące” i podkreśliła, że władze badają, czy pusty fotelik samochodowy został użyty do „zwabienia” ofiary czy też nie ma on żadnego związku z przestępstwem. „W celu zapewnienia bezpieczeństwa lokalnemu społeczeństwu radzimy, aby nie zatrzymywać się, gdy zauważą na drodze lub poboczu coś, co ich zaniepokoi. Zamiast tego sprawę należy zgłosić na policję, a funkcjonariusze dokonają odpowiedniej kontroli” – podkreśliła Broad.

Funkcjonariuszka zapewniła, że ofiara otrzymała wymagane wsparcie psychologiczne, a śledztwo jest traktowane priorytetowo. Zaapelowała również do wszystkich, którzy mogą być w posiadaniu zdjęć, materiałów wideo lub informacji związanych ze sprawą, o udostępnienie ich policji.

