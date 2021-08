Kurz: Austria nie przyjmie uchodźców. Powinni pozostać w regionie

Podczas kryzysu imigracyjnego, z którym świat miał do czynienia w latach 2015-2016, Austria przyjęła ponad 1 procent migrantów ubiegających się o azyl. Obecnie w tym kraju przebywa około 40 tysięcy uchodźców z Afganistanu, co stanowi drugą co do wielkości liczbę w Europie po Niemczech (148 tys. migrantów). Austria jest także krajem neutralnym i nie jest członkiem NATO, a do Afganistanu wysłała niewielką liczbę żołnierzy.

Kurz zbudował całą swoją karierę polityczną na utrzymywaniu twardego stanowiska w sprawie przyjmowania migrantów, wygrywając każde wybory parlamentarne od 2017 roku. Podczas gdy Unia Europejska zachodzi w głowę, co zrobić z Afgańczykami, Kurz wykluczył, że przyjazd ich do Austrii jest „opcją”.

– Wyraźnie sprzeciwiam się temu, że teraz dobrowolnie przyjmiemy więcej osób. To się z pewnością nie stanie podczas mojej kadencji – zapewnił w niedzielę 22 sierpnia w wywiadzie udzielonym Puls 24. – Nie uważam, że powinniśmy przyjąć więcej ludzi. Wręcz przeciwnie. Austria wniosła nieproporcjonalnie duży wkład (w zażegnanie kryzysu imigracyjnego w ubiegłych latach – red.) – dodał.

Kurz podkreślił, że osoby uciekające z Afganistanu powinny pozostać w regionie, dodając, że sąsiedni Turkmenistan i Uzbekistan przyjęły odpowiednio tylko 14 i 13 uchodźców afgańskich, co zgadza się z danymi UNHCR.

Czytaj też:

Afganistan. To nagranie wstrząsnęło światem. Rzecznik Pentagonu zdradził los dziecka