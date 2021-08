Na szczycie lodowca w Grenlandii spadł deszcz. Pierwszy raz w historii

14 sierpnia na najwyższym punkcie lądolodu Grenlandii przez kilka godzin zaobserwowano deszcz. Temperatura powietrza powyżej zera utrzymywała się przez dziewięć godzin i wyniosła maksymalnie 0,48 stopnia Celsjusza. To trzeci taki przypadek w ciągu 10 lat i ostatni odnotowany w tym roku, kiedy stacja szczytowa National Science Foundation zanotowała temperaturę powyżej zera i mokry śnieg.

Grenlandia. Deszcz na szczycie lodowca. Po raz pierwszy w historii

Amerykanie całoroczną stację badawczą utrzymują od 1989 r. Nie ma doniesień, aby kiedykolwiek wcześniej w historii, spadł deszcz na wysokości 3216 metrów n.p.m – poinformowało Narodowego Centrum Badania Lodu i Śniegu z USA. Przez ujemną temperaturę padał tam wyłącznie śnieg. Dotychczas tak duże topnienia pokrywy lodowej odnotowano trzykrotnie w łatach: 1995, 2012 i 2019.

Łącznie stopiło się 872 tys. km kw., co stanowi obszar niemal trzykrotnie większy od powierzchni Polski. 15 sierpnia ilość utraconej masy lodu był siedmiokrotnie większa niż średnia dzienna dla tej pory roku. W kolejnych dniach stopniał lód na obszarze 754 tys. km kw., a następnie 512 tys. km kw.

Alarmowy raport Międzynarodowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu

Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ mówił o podwyższeniu średniej temperatury na ziemi. W ciągu 20 lat miałyby wzrosnąć o 1,5 st. C. To spowodowałoby podwyższenie poziomów mórz i oceanów. Perspektywa 150 lat mówi o wzroście od 98 centymetrów do 1,88 metra. W skrajnym przypadku mowa nawet o 5 m. To oznaczałoby, że z mapy Polski zniknęło m.in. kilka popularnych kurortów.

Czytaj też:

IMGW ostrzega przed burzami. Prognozowane ulewne opady deszczu