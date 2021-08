Ukraina. Atak na byłego prezydenta w centrum Kijowa. Do sieci trafiło zdjęcie

Z informacji portalu Ukraińska Prawda wynika, że we wtorek 24 sierpnia około godziny 17 czasu lokalnego w centrum Kijowa doszło do incydentu z udziałem Petra Poroszenki. Były prezydent, który stoi obecnie na czele partii Europejska Solidarność, został oblany tzw. zielonką – jest to trudno zmywalny barwnik.

Ukraina. Atak na Petro Poroszenkę

Do mediów społecznościowych trafiło zdjęcie, na którym widać ubrudzoną twarz i marynarkę polityka. Polityka zaatakowano koło stacji metra Chreszczatyk, gdy szedł w kierunku siedziby ukraińskiego rządu.

Sprawą zajęła się już ukraińska policja. Mężczyzna, który zaatakował Petra Poroszenkę został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, jaka była jego motywacja. Wcześniej w Kijowie odbyła się parada z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Andrzej Duda w Kijowie

W Kijowie przebywa obecnie Andrzej Duda. Prezydent bierze udział w inauguracyjnym szczycie Platformy Krymskiej w Kijowie. Podczas swojego przemówienia zaznaczył, że „Krym to Ukraina”. Duda, jak odnotowuje PAP, zaskoczył uczestników spotkania, rozpoczynając swoje wystąpienie w języku ukraińskim. – Nie będziemy też obojętnie obserwować wielkich ludzkich dramatów i tragedii, jakie dzieją się na Krymie – zaznaczył.

– Nasze dzisiejsze spotkanie jest okazją do wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim, a także tatarskim oraz zakomunikowania światu, że nie uznajemy nielegalnej okupacji oraz aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską. Krym to Ukraina – wiedzą o tym wszyscy zebrani dziś w Kijowie. Nie zgadzamy się na odmienną narrację – dodał.

