Kabul. Alerty w związku z zagrożeniem terrorystycznym na lotnisku. Obawy przed ISIS-K

Powodem alertu jest „bardzo konkretne zagrożenie” ze strony organizacji ISIS-K, wrogiej wobec talibów. Zdaniem wywiadu USA afgańskiej filii tzw. Państwa Islamskiego o nazwie tzw. Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-K) zależy na wywołaniu chaosu na lotnisku. Z ustaleń Amerykanów wynika, że dżihadyści przygotowują się do przeprowadzenia ataków, a zdaniem specjalistów, posiadają odpowiednie zasoby, by to zrobić.

Jak podaje CNN, talibowie w ostatnim czasie aresztowali czterech członków ISIS-K, którzy przebywali na terenie i w okolicach lotniska, filmując je i robiąc zdjęcia, co wyglądało jak rozpoznanie terenu pod ewentualne zamachy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obawy wzrosły po tym, jak w trakcie ofensywy talibów z dwóch więzień w okolicach Kabulu uciekło blisko 100 terrorystów powiązanych z ISIS-K.

Alert ambasady USA

Z powodu wysokiego zagrożenia terrorystycznego alert dla swoich obywateli wydała ambasada Stanów Zjednoczonych, zalecając osobom znajdującym się na lotnisku jego „natychmiastowe opuszczenie”. „Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa poza bramami lotniska w Kabulu, radzimy obywatelom USA, aby unikali podróży na lotnisku o przekraczania jego bram, chyba że otrzymają indywidualne instrukcje od przedstawiciela rządu USA, by to zrobić” – czytamy w alercie. Podobne ostrzeżenia dla swoich obywateli wydały Wielka Brytania i Australia.

Pospieszna ewakuacja z Afganistanu

Przy bramach lotniska i na terenie samego portu lotniczego wciąż koczują tysiące osób, które chcą opuścić Afganistan przed upływem 31 sierpnia. Zgodnie z umową USA z talibami, to ostateczny termin zakończenia misji w tym kraju. Dotychczas Stany Zjednoczone i ich sojusznicy ewakuowali blisko 82 tys. osób. W operację włączyła się także Polska. Nasze maszyny wywiozły ponad 700 osób: Polaków, afgańskich współpracowników i ich rodziny oraz osoby wskazane przez sojuszników, od których wpłynęły do rządu prośby o pomoc.

