Ewakuacja z Kabulu. Włoski samolot ostrzelany podczas opuszczania lotniska

Reuters informuje, że podczas akcji ewakuacyjnej z lotniska w Kabulu doszło do ostrzelania włoskiego samolotu. W mediach pojawiają się informacje, że do ostrzelania doszło prawdopodobnie wtedy, gdy na lotnisku oddano strzały w powietrze, by rozproszyć gromadzący się tam tłum.

Do zdarzenia miało dojść kilka minut po starcie maszyny. Maszyna nie została uszkodzona. Reuters powołuje się na źródła w Ministerstwie Obrony. Z informacji przekazanych przez agencję wynika, że na pokładzie samolotu było prawie 100 afgańskich cywilów, których ewakuowali Włosi. Afganistan w rękach talibów Przypomnijmy, że sytuacja w Afganistanie jest coraz trudniejsza od chwili, w której kraj opuściły amerykańskie wojska. Wówczas kontrolę w Afganistanie w błyskawicznym tempie przejęli talibowie, którzy zaczęli przejmować kolejne prowincje kraju i zaprowadzać w nich swoje porządki. Tłum ludzi pojawił się na lotnisku w Kabulu, z którego trwa ewakuacja do krajów sojuszniczych USA. Część Afgańczyków została przetransportowana również do Polski. W ostatnich dniach władze USA alarmują jednak, że akcja ewakuacyjna jest coraz bardziej ryzykowna i wzywają osoby tłoczące się przy lotnisku do opuszczenia tego rejonu. Istnieje bowiem spore ryzyko terrorystyczne. Zagraniczne redakcje wskazują jednak, że przed lotniskiem wciąż tłoczą się ludzie, którzy za wszelką cenę chcą opuścić Afganistan. Czytaj też:

