Seria ataków terrorystycznych niedaleko lotniska w Kabulu

Jak podaje Sky News, informację o ataku potwierdził już Pentagon. Kilkanaście minut wcześniej informowaliśmy o incydencie na lotnisku, w którym ostrzelano włoski samolot ewakuacyjny. Jak donosiły media, był to prawdopodobnie efekt strzałów ostrzegawczych oddanych w powietrze, by rozproszyć gromadzący się na lotnisku tłum.

Później media podały, że niedaleko lotniska, gdzie wciąż znajduje się tłum ludzi, doszło do silnej eksplozji. Według Sky News, pierwsza eksplozja to atak samobójczy, a do drugiej doszło poprzez umieszczenie bomby w samochodzie. Nie jest znana liczba ofiar, choć z nieoficjalnych doniesień wynika, że zginęło co najmniej 60 osób, a ponad 100 jest rannych. Media informują, że w wyniku ataków śmierć miało ponieść 12 amerykańskich żołnierzy. Z informacji Daily Mail wynika ponadto, że po kilku godzinach od dwóch pierwszych eksplozji, słychać było kolejny wybuch. Do ataków przyznało się Państwo Islamskie.

Ostrzeżenia przed atakami terrorystycznymi

Ataki terrorystyczne były wcześniej przewidywane przez m.in. USA i Wielką Brytanię. Kraje te wydawały ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem ze strony organizacji wrogich talibom. Zdaniem wywiadu USA afgańskiej filii tzw. Państwa Islamskiego o nazwie tzw. Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-K) zależy na wywołaniu chaosu na lotnisku. Z ustaleń Amerykanów wynika, że dżihadyści przygotowują się do przeprowadzenia ataków, a zdaniem specjalistów, posiadają odpowiednie zasoby, by to zrobić.

