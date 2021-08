Brazylia. 2-latka zmarła po porażeniu prądem. Dziecko dotknęło ładowarki do telefonu

facebook

Jak wynika z relacji serwisu mirror.co.uk, do zdarzenia doszło w poniedziałek 23 sierpnia w Erere w północno-wschodniej Brazylii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwuletnie dziecko dotknęło ładowarki do telefonu komórkowego, która w tamtym momencie była podłączona do prądu. Wówczas dwuletnią dziewczynkę poraził prąd.

Dwuletniej dziewczynki nie udało się uratować

Dziecko zostało bardzo szybko przetransportowane do szpitala, jednak mimo wysiłków medyków, 2-letnia Sara nie przeżyła. Śledczy badają teraz okoliczności tego niepokojącego zdarzenia i usiłują wyjaśnić dokładny przebieg zdarzeń i okoliczności tragedii. Policja nie ujawniła przy tym, jakiej marki był telefon i ładowarka, których dotknęła dziewczynka. Nie wiadomo również, czy sprzęt był oryginalnie dopasowany, a także czy miał jakiekolwiek uszkodzenia.

Serwis informuje, że tylko w zeszłym roku w Brazylii odnotowano 355 zgonów z powodu porażenia prądem. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tragedią i w ciepłych słowach żegna zmarłą dziewczynkę.

