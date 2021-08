Pentagon potwierdza: Zabiliśmy dwa ważne cele Państwa Islamskiego

Przypomnijmy, że w czwartek 26 sierpnia miał miejsce atak w pobliżu lotniska w Kabulu. W tym miejscu gromadzi się tłum, który usiłuje uciec z kraju w obawie przed rządami talibów. Choć amerykańskie i sojusznicze wojska alarmowały, że może dojść do zamachu i prosiły tłum o rozejście się, doszło jednak do tragedii. Początkowo sądzono, że na miejscu doszło do serii zamachów, ostatecznie okazało się, że źródłem tragedii był jeden wybuch. Był to prawdopodobnie atak przeprowadzony przez zamachowca-samobójcę.

Według danych agencji Reutera w zamachu przeprowadzonym przed lotniskiem w Kabulu, do którego przyznało się tzw. Państwo Islamskie, zginęło co najmniej 85 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich. Nieoficjalne dane mówią o ponad stu ofiarach śmiertelnych.

Tego samego dnia prezydent Joe Biden polecił amerykańskiej armii opracowanie planu odwetowego uderzenia w „aktywa, obiekty i przywództwo” Państwa Islamskiego. – Zabiliśmy dwa ważne cele Państwa Islamskiego – oświadczył w sobotę 28 sierpnia amerykański generał William Taylor, meldując wykonanie zadania. – Fakt, że te dwie osoby nie chodzą po powierzchni ziemi, jest dobrą rzeczą – komentował zabicie liderów Państwa Islamskiego rzecznik Pentagonu John Kirby.

– Mogę potwierdzić, wraz z napływem nowych informacji, że dwa cele wysokiego znaczenia w ISIS zostały zabite, a jeden zraniony. Wiemy też, że nie ma ofiar w cywilach. Bez zdradzania konkretnych planów mogę potwierdzić, że będziemy podtrzymywać tę zdolność do bronienia się i pokazywania na horyzoncie możliwości przeprowadzania antyterrorystycznych operacji w razie potrzeby – dodawał „Hank” Taylor.

