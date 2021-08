Po 20 latach Amerykanie opuścili Afganistan. „Nie wydostaliśmy wszystkich”

– Jestem tutaj, by ogłosić zakończenie naszego wycofywania się z Afganistanu i zakończenie misji wojskowej mającej na celu ewakuację amerykańskich żołnierzy, obywateli państw trzecich i bezbronnych Afgańczyków – tymi słowami w poniedziałek gen. Frank McKenzie, dowódca Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, obwieścił zakończenie ewakuacji amerykańskiego personelu i współpracowników z Afganistanu. Operacja trwała od połowy sierpnia, kiedy to do Afganistanu wysłane zostały Siły Operacji Specjalnych USA. Łącznie w ciągu 17 dni przewiezionych zostało ponad 120 tys. osób.

Gen. McKenzie: Nie wydostaliśmy wszystkich

Jak przyznał gen. Frank McKenzie przemawiając w Pentagonie w poniedziałek, część chętnych do wyjazdu pozostała w Afganistanie. – Z tym odlotem wiąże się wiele bólu. Nie wydostaliśmy wszystkich, których chcieliśmy wydostać – mówił McKenzie. Na pokładzie ostatnich pięciu samolotów, które wyleciały z Kabulu, nie było już Amerykanów. Jako ostatni urzędnicy z Afganistanu wylecieli generał Christopher Donohue i chargé d'affaires ambasady Ross Wilson.

Ambasada USA w Kabulu zawiesza działalność

Departament Stanu poinformował, że ambasada USA w Kabulu zawiesza działalność. Sekretarz stanu Antony Blinken w poniedziałek zapewniał jednak, że działania Stanów Zjednoczonych w Afganistanie nie są zakończone. – Mamy plan, co dalej, i wprowadzamy go w życie – mówił. Podkreślił, że pomoc będzie polegała m.in. na umożliwieniu ewakuacji tym osobom, które nie zdążyły zabrać się na sierpniowe loty. Blinken poinformował, że na razie Amerykanie przenoszą swoją obecność do Dohy, stolicy Kataru.

W poniedziałek przedstawiciele Departamentu Stanu USA rozmawiali z ministrami spraw zagranicznych Kataru i Turcji. Tematem było „odmrożenie” cywilnego lotnictwa tak, by Amerykanie i inne osoby chętne do wyjazdu mogły nadal opuszczać Kabul. – Chodzi o umożliwienie niewielkiej liczby lotów czarterowych dziennie, co jest kluczowe dla każdego, który chce wyjechac z Afganistanu – mówił. Na razie lotnisko w Kabulu zostało przejęte w pełni przez talibów.

20 lat wojny w Afganistanie

Ewakuacja 30 sierpnia 2021 roku zakończyła 20-letnią misję Stanów Zjednoczonych w Afganistanie rozpoczętą po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Szacuje się, że obecność militarna Amerykanów w Afganistanie kosztowała ponad 2 biliony dolarów. Chodzi tu zarówno o fundusze przeznaczone bezpośrednio na działania wojskowe, ale też budowę infrastruktury czy szkolenie i doposażanie afgańskiej armii. W wyniku działań wojennych zginęło blisko 2 tys. amerykańskich żołnierzy.

Czytaj też:

Kontrowersyjna ewakuacja z Kabulu. „Właśnie użyliśmy żołnierzy, by wydostać 200 psów”