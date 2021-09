Stan wyjątkowy w Nowym Jorku po zalaniu miasta. Nagrania robią wrażenie

Resztki huraganu Ida dotarły w środę w rejony Nowego Jorku, przynosząc silne deszcze w całym regionie. Burmistrz Bill de Blasio ogłosił stan wyjątkowy z powodu „historycznego zjawiska powodowego”. Miasto nawiedziły rekordowe opady i powodzie. Na drogach panują niebezpieczne warunki. Prądu pozbawionych jest około 5,3 tys. gospodarstw domowych – podało cbsnews.com.

Nowy York nawiedziło również „duże i bardzo niebezpieczne tornado”. Tornada i powodzie nie są częstym zjawiskiem dla tej części USA. Lotniska Newark, LaGuardia i im. Johna F. Kennedy’ego uziemiły wszystkie swoje loty. Wieża kontroli lotów w Newark została ewakuowana z powodu zagrożenia tornadem, z kolei pasażerowie byli przemieszczani z zalanych terenów na najniższym poziomie.

twittertwitter

USA. Huragan Ida uderzył w Nowy Jork. Miasto dosłownie zalane wodą

Na Manhattanie zostały zawieszone wszystkie linie metra. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, jak woda wdziera się do metra. Według New York Times łącznie zawieszonych zostało ponad 18 linii metra. Z powodu trudnych warunków pogodowych zawieszono również połączenia kolejowe. Opóźniony został też tenisowy mecz US Open.

twittertwitter

W okolicznym Passaic w stanie New Jersey utonęła jednak osoba, a mieście woda miała sięgać 1,5 metra – poinformowało nbcnews.com. Z kolei BBC donosi, że w Kearny w stanie New Jersey zawalił się dach budynku pocztowego, gdzie przebywali ludzie. Nie ma doniesień, czy są ranni. Władze Wenonah w hrabstwie Glucecester w stanie New Jersey ostrzegały przed niestabilnymi drzewami. Łącznie w stanie New Jersey bez prądu było ponad 57,5 tys. odbiorców.

twittertwitterCzytaj też:

Huragan Ida uderzył w USA. Jest ofiara śmiertelna, milion ludzi bez prądu