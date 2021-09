Nie żyje rosyjski minister. Zginął podczas ćwiczeń, ratując człowieka

Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało o śmierci Jewgienija Ziniczewa. 55-letni polityk kierował pracami resortu od 2018 roku. Z informacji przekazanych przez resort wynika, że polityk zginął na służbie podczas ćwiczeń w Norylsku w Arktyce, których celem jest ochrona strefy arktycznej przed sytuacjami kryzysowymi.

W trakcie manewrów doszło do niebezpiecznej sytuacji. Stojąc na krawędzi urwiska jeden z kamerzystów ześlizgnął się do wody. Jegienij Ziniczew próbował mu pomóc, skoczył za mężczyzną do wody, jednak na pomoc było już za późno. Operator po upadku rozbił się o skały. Minister również stracił życie.

twitter

Jewgienij Ziniczew - kim był?

Rosjanin kierował pracami ministerstwa ds. nadzwyczajnych od 2018 roku. Wcześniej był związany z organami bezpieczeństwa - najpierw z KGB, a później z Federalną Służbą Ochrony. Do jego obowiązków należała ochrona rosyjskich przywódców: Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. Od 2016 do 2018 roku był wicedyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Przez kilka miesięcy sprawował także funkcję gubernatora obwodu kaliningradzkiego.

Czytaj też:

Sienkiewicz: Chyba tylko orły nad Tatrami i ryby w Bałtyku nam nie wypowiedziały wojny hybrydowej