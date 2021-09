Jerozolima. Palestyńczyk zastrzelony przez izraelską policję. Próbował ataku nożem

Jak informowała rzeczniczka policji, napastnik został zidentyfikowany jako 50-letni Palestyńczyk, lekarz z Jerozolimy Wschodniej. Mężczyzna zaatakował policjantów w pobliżu jednej z bram prowadzących do meczetu. Funkcjonariusze oddali do niego strzały, nim on sięgnął ich nożem. Sprawca został zabrany w stanie krytycznym do szpitala, gdzie wkrótce zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Ucieczka z więzienia i protesty

W piątek w pobliżu meczetu Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie zebrały się setki Palestyńczyków. Demonstranci manifestowali poparcie dla sześciu bojowników, którzy w tym tygodniu zbiegli z izraelskiego więzienia o zaostrzonym rygorze. Mimo zaangażowania w obławę wojska, uciekinierzy pozostają na wolności. W tym tygodniu zatrzymano z kolei kilkoro ich krewnych mieszkających w północnej części Zachodniego Brzegu. To z kolei wywołało protesty Palestyńczyków i starcia z żołnierzami.

Palestyńczycy uznają więźniów politycznych Izraela za bohaterów w walce o państwowość. Bojownicy, którzy uciekli w tym tygodniu, zostali skazani lub są podejrzani o planowanie bądź przeprowadzanie śmiertelnych ataków przeciwko Izraelczykom. Pięciu z nich to członkowie organizacji Islamski Dżihad, a jeden – grupy Fatah.

