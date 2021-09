Aktywiści wdarli się do ratusza. Mer obsypany maką, wicemer pobita

Kilkadziesiąt osób wtargnęło do budynku ratusza w Val-de-Reuil we Francji. To efekt napięć na tle etnicznym pomiędzy mniejszościami senegalskimi i kurdyjskimi. Szef MSW Francji Gerald Darmanin zapowiedział rozwiązanie odpowiedzialnej za atak organizacji: Czarna Afrykańska Liga Obrony.

Około 30 osób z ekstremistycznej organizacji o nazwie Czarna Afrykańska Liga Obrony (LDNA) wtargnęło się 11 września do budynku ratusza w Val-de-Reuil we Francji. Według mera Marca-Antoine’a Jameta dołączyło do nich 70 innych osób. Tego dnia w ratuszu odbywały się trzy śluby. Kontrowersje wzbudził jeden z nich z udziałem pary kurdyjskiej. Podczas zdarzenia pobita została wicemer Fadilla Benamara, a Jamet został obsypany mąką. Francja. Napięcia między mniejszościami senegalskimi i kurdyjskimi w Val-de-Reuil W mieście trwają napięcia na tle etnicznym pomiędzy mniejszościami senegalskimi i kurdyjskimi. France24.com podaje, że sytuacja eskalowała 5 września po bójce z udziałem dwójki 10-letnich dzieci. Po interwencji rodziców wybuchły starcia, w których wzięło udział kilkaset osób. Następnie doszło do nielegalnego protestu Partii Pracujących Kurdystanu. Mer Val-de-Reuil zaznaczył, że na czele LDNA stoi były raper, który był skazany za gwałt, a teraz przebywa na wolności. Po ataku Czarnej Afrykańskiej Ligi Obrony politycy zaczęli domagać się rozwiązania organizacji. W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin zapowiedział rozwiązanie stowarzyszenia podkreślając, że jest ono „rasistowskie i wzywa do nienawiści oraz dyskryminacji”. twitter Szef MSW Francji Gerald Darmanin zapowiedział rozwiązanie Czarnej Afrykańskiej Ligi Obrony Czarna Afrykańska Liga Obrony, założona w 2017 r., przedstawia się w mediach społecznościowych jako „rewolucyjny ruch w obronie praw Afro-potomków i Afrykanów”. Szef i założyciel LDNA opisuje się z kolei jako „aktywista polityczny, bojownik ruchu oporu panafrykańskiego oraz bojownik o wolność i rewolucjonista”. Egountchi Behanzin uważa, że państwo francuskie jest m.in. „totalitarne, terrorystyczne, niewolnicze i kolonialne”. Czytaj też:

