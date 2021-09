Małżeństwa jednopłciowe powinny być uznawane w całej Unii. Parlament Europejski wydał rezolucję

Przełomową rezolucję PE przyjęto w stosunku 387 głosów „za” do 161 głosów przeciwnych. 123 europarlamentarzystów wstrzymało się podczas tego głosowania. Zaakceptowana rezolucja mówiła o tym, że obywatele wszystkich unijnych krajów powinni mieć możliwość pełnego korzystania ze swoich praw.

Wychodząc więc od prawa swobodnego przemieszczania się w całej Unii wywiedziono, że związki i małżeństwa zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane w jednolity sposób we wszystkich państwach Wspólnoty. PE uznał też, że partnerzy tej samej płci powinni być traktowani jednakowo jak partnerzy o płciach przeciwnych.

Eurodeputowani wezwali też Komisję Europejską do podjęcia działań w sprawie Rumunii, która nie dostosowała swojego prawa do orzeczenia TSUE. Chodzi o stwierdzenie Trybunału, iż przepisy o swobodnym przepływie osób mają zastosowanie do par tej samej płci. W rezolucji wezwano też kraje unijne do uznania dorosłych, wymienionych w aktach urodzenia dziecka, za jego prawnych rodziców – niezależnie od ich płci.

W rezolucji znalazło się też miejsce dla Węgier i Polski. Europosłowie stwierdzili, że w tych dwóch krajach społeczność LGBT doznaje dyskryminacji. W związku z tym Unia Europejska została wezwana do wszczęcia postępowań w sprawie niedotrzymania zobowiązań państwa członkowskiego, łącznie z zastosowaniem drogi sądowej lub narzędzi budżetowych.

