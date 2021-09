Ich ucieczkę porównywano do kultowego „Skazani na Shawshank”. Schwytano ostatnich uciekinierów

Reuters podaje, że dwaj ostatni uciekinierzy, którzy ukrywali się przed organami ścigania najdłużej, są już w rękach policji. Więźniowie zostali schwytali nieopodal miasta Jenin na Zachodnim Brzegu Jordanu. Wcześniej przechwycono z kolei pozostałych czterech uciekinierów. Pierwszych dwóch schwytano pięć dni po ucieczce, a kolejnych dwóch kilkanaście godzin później.

Ucieczka porównywana ze scenami ze „Skazanych na Shawshank”

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę ucieczki z więzienia Gilboa – jednego z najlepiej strzeżonych zakładów karnych Izraela, do której doszło na początku września. Uciekinierzy przebywali w jednej celi, gdzie wykopali tunel w podłodze pod zlewem. Więźniowie dokopali się do szczeliny, którą wykorzystali do dalszej drogi w kierunku wolności. Nie musieli więc wykopać tunelu na całej długości i szerokości, którą następnie pokonali, co znacząco ułatwiło proceder. „Jerusalem Post” podawał, że do wykonania podkopu posłużyła im zardzewiała łyżka. Sposób dokonania całej akcji zestawiany był ze słynnym filmem „Skazani na Shawshank”, w którym główny bohater ucieka z więzienia przez drążony przez lata tunel.

Cała szóstka to więźniowie skazani na dożywocie po śmiertelnych atakach na Izraelczyków. Pięciu z nich miało należeć do palestyńskiego skrzydła Islamskiego Dżihadu, a szósty do bojówki powiązanej z Fatah. Co ciekawe, zniknięcie więźniów nie zostało zauważone w samym zakładzie. Pałętających się w okolicy więzienia mężczyzn zauważył lokalny mieszkaniec, który następnie zawiadomił służby.

