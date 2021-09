Tajemnicza kobieta znaleziona na brzegu wyspy w Chorwacji. Wiadomo o niej tylko jedno

Kobietę w wieku około 60 lat wypatrzył w niedzielę 12 września około godz. 10 rano rybak. Ponieważ mężczyzna obawiał się, że jego łódź osiądzie na mieliźnie, sam nie udzielił jej pomocy, ale powiadomił o sprawie policję. Przybyły na miejsce zespól ratowniczy musiał pokonać 3 km pieszo, by dotrzeć do poszkodowanej. Policjanci zastali wycieńczoną kobietę bez dokumentów i telefonu. Poszkodowana miała na zadrapania na ciele i rozciętą skórę na twarzy. Była tak osłabiona, że trudno było jej nawet samodzielnie pić wodę. Kobietę zabrano do szpitala w Rijece.

Niebezpieczna okolica, odludna plaża

– To bardzo dziwne, że znalazła się w tym miejscu. To wyjątkowo niedostępna część zatoki, z okropnie ostrymi skałami, które są jak brzytwy, tną nawet skórę w podeszwach butów – relacjonował w rozmowie z portalem 24Sata jeden z mieszkańców pobliskiej wsi Soline. Inne podkreślił z kolei niezwykłą sprawność kobiety. Jego zdaniem „normalny człowiek na pewno nie mógłby przepłynąć takiego dystansu, bo to wymaga wyjątkowej siły” .

Lokalni urzędnicy podkreślali też, że to cud, że kobiecie nic się nie stało, bo wiem w okolicy nie brakuje dzików, można spotkać też niedźwiedzie. Miejscowi zastanawiają się, czy kobieta dotarła na odludną plażę drogą morską, czy też spacerowała w pobliżu i uległa wypadkowi. Są jednak pewni, że nie mieszkała w Soline.

Kim jest kobieta z wyspy Krk?

O znalezionej 60-latce nic nie wiadomo poza tym, że posługuje się językiem angielskim. Nie pamięta natomiast kim jest i co się jej przydarzyło. Aby pomóc w ustaleniu jej tożsamości, policja zdecydowała się opublikować zdjęcia poszkodowanej. Jej portrety rozwieszono też w okolicznych miejscowościach. Krk to popularna destynacja turystyczna, szczególnie chętnie wybierana przez Niemców, Austriaków, Włochów i Węgrów.