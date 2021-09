Ukraina. Samochód współpracownika prezydenta został ostrzelany

W środę 22 września około godziny 10:00 w pobliżu Kijowa doszło do niebezpiecznego incydentu. Nieznani sprawcy otworzyli ogień do samochodu, którym jechał Siergiej Szefir, pierwszy asystent prezydenta Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w samochód trafiło ponad 10 naboi. Jak podaje Ukraińska Prawda, współpracownik Wołodymyra Zełenskiego nie został ranny. Ucierpiał natomiast kierowca pojazdu, którego przewieziono do szpitala.

Ukraina. Mocna odpowiedź Zełenskiego

Sprawcy napaści na Siergieja Szefira nadal są poszukiwani. W związku z tym, prokurator generalna Irina Wenediktow zarządziła operację specjalną Syrena. Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że od razu po wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przyleci do Kijowa.

– Na razie nie wiem, kto za tym stoi. Może są to siły wewnętrzne, może zewnętrzne. Ale nie uważam ich za siły, bo pozdrawianie mnie poprzez wystrzały z lasu w samochód mojego przyjaciela to oznaka słabości – stwierdził prezydent Ukrainy dodając, że jego odpowiedź będzie stanowcza.

