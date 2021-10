Koniec podróży do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego. Ważna zmiana dla Polaków

W wyniku brexitu, czyli decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej, kraj ten zmienia zasady panujące na granicach. Do tej pory mogliśmy wjechać do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego, dokładnie tak, jak dzieje się to w przypadku wjazdu do każdego innego państwa Unii. Brexit powoduje jednak, że od 1 października sytuacja ta ulega zmianie.

Jak informuje polska ambasada w Londynie, od 1 października Polacy, a także inni obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii wjadą do Wielkiej Brytanii wyłącznie po okazaniu aktualnego paszportu. Ambasada zwraca uwagę, by paszport był nie tylko ważny (również co najmniej przez trzy miesiące po dacie przyjazdu do kraju), ale także w dobrym stanie (należy upewnić się np. czy nasze zdjęcie paszportowe jest aktualne).

Wyjątki od reguły. Kto będzie mógł wjechać do Wielkiej Brytanii bez paszportu?

Warto odnotować, że od tej reguły są wyjątki. Bez paszportu do Wielkiej Brytanii wjadą osoby, które posiadają jeden z dwóch statusów: statusu osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status). Brytyjskie MSZ informowało we wrześniu, że wnioski o przyznanie wspomnianych statusów złożyło 1,1 mln obywateli polskich, z czego zdecydowana większość otrzymała pozytywną decyzję.

