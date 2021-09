Greta Thunberg kpi ze światowych przywódców. „Bla bla bla”

Greta Thunberg skrytykowała światowych przywódców za bezczynność w walce ze zmianami klimatu. Jej zdaniem, politycy dużo mówią o potrzebie zmian, ale niewiele robią. Szwedzka aktywista podczas szczytu klimatycznego Youth4Climate w Mediolanie sparafrazowała popularne hasła dotyczące polityki klimatycznej, dodając do nich ironiczne „bla bla bla”.

Greta Thunberg – co powiedziała

– Nie ma planety B, nie ma planety bla. Bla bla bla. Nie chodzi tu o jakiś kosztowny, politycznie poprawny, zielony akt przytulania królików czy jakieś bla bla bla. „Odbudujmy lepiej” (hasło programu prezydenta USA Joe Bidena – red.). Bla bla bla. Zielona gospodarka, bla bla bla. Neutralność węglowa do 2050 r., bla bla bla. Neutralność klimatyczna, bla bla bla. To wszystko, co słyszymy od naszych tak zwanych liderów, słowa, które brzmią wspaniale, ale jak dotąd nie doprowadziły do żadnego działania – oceniła młoda aktywistka.

Greta Thunberg – kim jest?

Greta Thunberg zyskała popularność w 2018 r., gdy rozpoczęła jednoosobowy strajk klimatyczny. W każdy piątek nastolatka opuszczała zajęcia szkolne i pikietowała pod szwedzkim parlamentem. Szwedka apeluje do rządów o walkę ze zmianami klimatycznymi. Działaniami Grety inspirowały się setki tysięcy młodych ludzi, którzy organizowali podobne akcje na całym świecie.

