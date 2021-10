Tłumy na ulicach Francji. Protesty zgromadziły prawie 50 tys. osób

Najwięcej manifestantów zebrało się w Paryżu, gdzie zorganizowano pięć demonstracji, liczących łącznie 5335 uczestników. Ponadto protestowano m.in. w Rennes, Nantes, Bordeaux, Marsylii, Lyonie czy Nicei. W ciągu całego dnia protestów zatrzymano trzech demonstrujących – poinformowało ministerstwo. Liczba osób biorących udział w demonstracjach systematycznie spada. Ostatniej soboty września manifestowało około 60 tys. ludzi.

Koronawirus we Francji. Co z certyfikatem szczepienia?

Paszport sanitarny jest wymagany we Francji przy wejściu na basen, do barów, restauracji, klubów nocnych, wesołych miasteczek, ogrodów zoologicznych, hal sportowych, muzeów, kin czy środków dalekobieżnego transportu publicznego.

Od czwartku we Francji również osoby w wieku 12-17 lat muszą przedstawiać certyfikat szczepienia przeciw COVID-19 lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa przy wejściu do miejsc publicznych. W przeciwieństwie do niezaszczepionych dorosłych, młodzi poniżej 18. roku życia wciąż będą mogli korzystać z darmowych testów PCR po 15 października.

W środę rzecznik rządu Francji Gabriel Attal poinformował, że władze chcą utrzymać obowiązek okazywania paszportów sanitarnych w miejscach publicznych do lata 2022 roku. (PAP)

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Nowe dane. Więcej osób w szpitalach, ponad tysiąc zakażeń