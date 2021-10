Osunęła się część krateru wulkanu Cumbre Vieja. Zwiększyło to wydzielanie lawy

Hiszpańscy urzędnicy z DSN potwierdzili zwiększone wypływanie lawy z wulkanu Cumbre Vieja na jednej z wysp kanaryjskich. Po zapadnięciu się części krateru, doszło do połączenia kilku strumieni magmy. W niedzielę 3 października Instytut Wulkanologii Wysp Kanaryjskich Involcan ogłosił, iż lawy wydostaje się znacznie więcej, niż miało to miejsce w poprzednich dniach. Obecnie ma ona zajmować już 400 hektarów wyspy. Magma wulkaniczna wlała się też do oceanu, zajmując tam obszar ponad 30 hektarów i tworząc groźne dla ludzi opary.

Kolejne wstrząsy sejsmiczne na La Palmie

W nocy z niedzieli na poniedziałek 4 października w okolicy Cumbre Vieja zaczęto odnotowywać też nowe trzęsienia ziemi. Pomiędzy godziną 12 w nocy i 12 w południe naliczono ich aż 33. Najsilniejsze miało magnitudę 3,4. Eksperci przypominają, że wstrząsy sejsmiczne poprzedzały też erupcję wulkanu Cumbre Wieja z 19 września tego roku. Co ciekawe, wcześniej ten sam wulkan wybuchł w 1971 roku.

