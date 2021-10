Nie 3 tys., a 216 tys. pokrzywdzonych dzieci. Francuska komisja ujawnia raport nadużyć Kościoła

We wtorek 5 października specjalna, francuska komisja ds. nadużyć seksualnych w Kościele (pełna nazwa: Niezależna Komisja ds. Nadużyć Seksualnych wobec Małoletnich i Osób Niesamodzielnych w Kościele) przedstawiła swój raport. Jak przekazał przewodniczący tego gremium Jean-Marc Sauvé, według ustaleń z lat 1950-2020, ofiarami księży padło około 216 tys. dzieci. Komisja oszacowała też, że gdyby uwzględnić nadużycia seksualne świeckich członków Kościoła, to liczba ofiar może wzrosnąć do nawet 330 tys.

Sauvé podkreślał, że te szacunki obejmują nadużycia księży i innych duchownych, a wśród ofiar 80 proc. to osoby płci męskiej. „Raport wskazuje, że spośród około 3000 sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci, 2/3 z nich to księża” – opisuje AFP.

Przewodniczący komisji, ogłaszając wyniki tego dochodzenia, ocenił, że nad tymi sprawami rozwieszono na lata „zasłonę milczenia”.

Komisja, której przewodzi Sauvé została powołana w 2019 roku na wniosek francuskiego Kościoła katolickiego, pracowała blisko 2,5 roku. Członkowie komisji przesłuchiwali ofiary i świadków, badali archiwa kościelne, policyjne, sądowe, doniesienia prasowe od 1950 roku. Uruchomiono nawet specjalną linię dla ofiar – od początku prac komisja otrzymała 6,5 tys. telefonów od domniemanych pokrzywdzonych lub osób, które utrzymywały, że były świadkami nadużyć. Przewodniczący komisji wskazał, że postawa Kościoła nad Loarą do 2000 roku była „obojętna wobec ofiar”. – To była głęboka, okrutna obojętność. Nie wierzono im lub nie słyszano – ubolewał Sauvé.

Raport francuskiej komisji liczy ponad 2,5 tys. stron i jeszcze przed jego publikacją przewodniczący Episkopatu Francji abp Éric de Moulins Beaufort mówił o tym, że liczba nadużyć duchownych jest o wiele większa, niż się wydawało.

Przewodniczący Episkopatu już po ujawnieniu wyników raportu powiedział:

– Głosy ofiar nami wstrząsają, a liczba nadużyć smuci. Pragnę w tym dniu prosić każdego z was (ofiar – red.) o przebaczenie.

Gdy w marcu 2021 roku Jean-Marc Sauvé opisywał ustalenia komisji, liczbę ofiar szacowano na 10 tys. (w czerwcu 2019 roku – na „co najmniej trzy tysiące”). W skład komisji weszło 21 osób różnych wyznań oraz ateiści, w tym specjaliści w ochronie dzieci, historyk, ekspert od relacji między polityką i religią oraz dwaj teolodzy.

