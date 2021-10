Podejrzany o spowodowanie eksplozji w Goeteborgu nie żyje. Miał polskie korzenie

Do eksplozji i pożaru w budynku wielorodzinnym w Goeteborgu doszło pod koniec września. Cztery osoby zostały poważnie ranne, a co najmniej 16 zostało zabranych do szpitala. Ewakuowano kilkaset osób. Policja badała, w jaki sposób doszło do eksplozji i czy w bloku podłożono ładunek wybuchowy. O spowodowanie eksplozji był podejrzany jeden z najemców budynku – Mark L.

Problemy Marka L.

Mężczyźnie zarzucano m.in. usiłowanie zabójstwa i spowodowanie „zagrożenia bezpieczeństwa publicznego”. W dniu tragedii właściciel nieruchomości miał próbować wyeksmitować 55-latka i jego matkę z budynku – poinformowała agencja Associated Press. Mark L. miał problemy z prawem. Kilka dni przed wybuchem został oskarżony o kilka przestępstw.

55-latka poszukiwano przez kilka dni, ale przez długi czas nie było efektów. W pewnym momencie jego wizerunek rozesłano do policjantów z całej Szwecji. Istniało podejrzenie, że mężczyźnie udało się uciec za granicę. Wcześniej Marki L. mieszkał w Norwegii. Za 55-latkiem wystawiono międzynarodowy list gończy. Mężczyzna był uważany za osobę „mogąca stanowić zagrożenie”.

Szwecja. Eksplozja w Goeteborgu. Urodzony w Polsce podejrzany nie żyje

6 października prokuratura poinformowała, że znalazła ciało w rzece w pobliżu Goeteborga. Ofiarą miał być Mark L., który był wcześniej poszukiwany w związku z eksplozją. Zwłoki znajdowały się kilka kilometrów od miejsca, gdzie doszło do wybuchu. Według policji do śmierci 55-latka nie przyczyniły się osoby trzecie. Szwedzkie media podają, że Mark L. urodził się w Polsce.

Czytaj też:

Zaginięcie Polki w Szwecji. Dzieci znalazły jej torebkę z telefonem i kartą kredytową