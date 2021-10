Literacka Nagroda Nobla 2021 przyznana. Laureat pochodzi z Zanzibaru

Literacka nagroda Nobla ma dla Polaków wyjątkowe znaczenie. To właśnie w niej zostało nagrodzonych aż pięciu literatów: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk.

W tym roku nagroda Nobla w kategorii literatury została przyznana Abdulrazakowi Gurnahowi za jego „bezkompromisowe i współczując zgłębianie skutków kolonializmu i losów uchodźców”.

Abdulrazak Gurnah - kim jest?

Abdulrazak Gurnah urodził się w 1948 roku i dorastał na Zanzibarze na Oceanie. Dotarł do Anglii jako uchodźca pod koniec lat 60'. Po pokojowym wyzwoleniu spod brytyjskich rządów kolonialnych w grudniu 1963 r. Zanzibar przeszedł rewolucję. Władzę przejął Abeid Karume, który doprowadził do prześladowań obywateli pochodzenia arabskiego. Doszło do masakr.

Gurnah należał do poszkodowanej grupy etnicznej, a po skończeniu szkoły został zmuszony do opuszczenia rodziny i ucieczki z kraju. Dopiero w 1984 r. było możliwe, aby wrócił na Zanzibar, pozwalając mu zobaczyć swojego ojca na krótko przed śmiercią. Gurnah był profesorem literatury angielskiej i postkolonialnej na Uniwersytecie Kent w Canterbury. Niedawno przeszedł na emeryturę.

Nagrody Nobla 2021. Do wręczenia pozostały dwa medale

Tydzień Noblowski powoli dobiega końca. Szwedzka Akademia Nauk wręczy w tym roku już tylko dwa medale. W piątek 8 października poznamy nazwisko lub nazwiska zdobywców pokojowej nagrody Nobla, a w poniedziałek ogłoszony zostanie zdobywca Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Przypominamy, że poznaliśmy już zdobywców trzech nagród Nobla. W poniedziałek zdobywcą nagrody w dziedzinie medycyny zostali David Julius i Ardem Patapoutian. Dzień później ogłoszono nazwiska zdobywców Nobla z fizyki. Zostali nimi Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi. W środę laureatem Nobla z chemii zostali Benjamin List i David W.C. MacMillan.

