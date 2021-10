Wybory parlamentarne w Czechach. Partia premiera Babisza faworytem

8 października w Czechach rozpoczęły się dwudniowe wybory parlamentarne. Lokalne wyborcze zostały otwarte w piątek o godz. 14 i zostaną zamknięte o godz. 22. W sobotę Czesi będą mogli oddawać swój głos od godz. 8 do godz. 14. W czwartek wieczorem otwarto 111 lokali wyborczych dla Czechów mieszkających za granicą. Placówki mieściły się głównie w czeskich ambasadach i konsulatach na całym świecie.

Do obsadzenia w wyborach do niższej izby parlamentu w Czechach jest 200 miejsc – poinformowała agencja Associated Press. W poprzednich wyborach z 2017 r. ostateczne wyniki były znane wieczorem drugiego dnia głosowania.

Czechy. Partia Ano Andreja Babisza faworytem w wyborach parlamentarnych

Faworytem do zwycięstwa w tegorocznych wyborach jest partia Ano premiera Andreja Babisza, która powinna otrzymać około 25 proc. głosów. Wydaje się, że czeskiemu politykowi nie zaszkodzi, że został jednym z bohaterów międzynarodowego skandalu związanego z Pandora Papers. Chodzi o dokumenty obnażające mechanizm przenoszenia przez światową elitę zysków do rajów podatkowych.

Nie jest pewne, czy wynik będzie na tyle wysoki, aby stworzyć koalicję. Do tej pory Babisz kierował rządem mniejszościowym. Problemy z wejściem do parlamentu mogą mieć lewicowi Socjaldemokraci oraz komuniści. Premier Czech może próbować stworzyć koalicję z Wolnością i Demokracją Bezpośrednią. Antyimigrancka i antymuzułmańska partia ma około 10 proc. poparcia.

Dwa bloki opozycyjne

Z kolei pięć partii opozycyjnych utworzyły dwa bloki koalicyjne. Centoprawicę stworzyli Obywatelska Partia Demokratyczna, Chrześcijańscy Demokraci oraz TOP 09. Z kolei w skład centrolewicy weszli Burmistrzowie i Niezależni (STAN) oraz Piraci. Według szacunków bloki opozycyjne mają szansę zdobyć po około 20 proc. głosów i zadeklarowały, że jeśli nadarzy się taka okazja, to będą współpracować przy tworzeniu nowego rządu.

