Prezydent Czech ponownie trafił do szpitala. Niepokój w kraju

Prezydent Czech Milos Zeman został w niedzielę zabrany do szpitala – poinformował Reuters. Rzeczniczka placówki potwierdziła, że polityk jest hospitalizowany, ale nie chciała przekazywać więcej informacji. Oświadczenie w tej sprawie wydał dyrektor szpitala, który wspomniał o komplikacjach związanych z przewlekłą chorobą. Więcej szczegółów nie podano argumentując, że stan zdrowia prezydenta jest jego prywatną sprawą.

Wybory parlamentarne w Czechach

Sprawa wywołała niepokój, bo w sobotę w Czechach zakończyły się dwudniowe wybory parlamentarne, a Zeman miał prowadzić rozmowy polityczne dotyczące utworzenia nowego rządu. Dziennikarze zauważyli, że karetka opuściła pałac prezydencki po spotkaniu prezydenta Czech z premierem Andrejem Babiszem, ale politycy mieli nie rozmawiać o wyborach.

Partia Babisza Ano przegrała wybory. Lepsza okazała się opozycyjna koalicja SPOLU, która razem z inną koalicją Burmistrzów i Niezależnych (STAN) oraz Piratami ma 108 mandatów w liczącym 200 miejsc parlamencie. Zeman jeszcze przed wynikami wyborów stwierdził jednak, że misję tworzenia rządu powierzy Babiszowi, którego partia samodzielnie zanotowała najwyższy wynik. Po upoważnieniu ze strony prezydenta nowy premier będzie miał miesiąc na utworzenie gabinetu.

Czechy. Prezydent Milos Zeman ponownie w szpitalu

To kolejna wizyta Zemana w szpitalu w ostatnim czasie. We wrześniu prezydent Czech również musiał być hospitalizowany. Wówczas spędził w szpitalu osiem dni, ale nie podano oficjalnych powodów. Jeden z doradców Zemana przekonywał wówczas, że to była rutynowa wizyta. Zeman jest nałogowym palaczem i ma niskie ciśnienie. Cierpi na cukrzycę i związaną z nią neuropatię. Ma również problemy z chodzeniem i od kwietnia 2021 r. musi poruszać się na wózku inwalidzkim.

Czytaj też:

Wybory w Czechach. Partia premiera Andreja Babiša przegrywa