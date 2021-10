Ociekający seksem taniec w katedrze w Toledo. Arcybiskup przeprasza wiernych za teledysk

C. Tangana i Nathy Peluso teledysk do swojego wspólnego hitu „Ateo” nakręcili częściowo we wnętrzu katedry w Toledo. Wywołało to sporo oburzonych komentarzy, zwracających uwagę zwłaszcza na pikantne sceny tańca taniec w świątyni.

Od czasu premiery teledysku do „Ateo” w piątek 8 października, na portalu YouTube obejrzało go już ponad 5 milionów widzów. Nic w tym dziwnego, skoro oprócz muzyki fani otrzymali też nagranie zmysłowego tańca dwóch hiszpańskojęzycznych gwiazd. C. Tangana i Nathy Peluso dobrze odnajdują się nie tylko we wspólnym śpiewaniu, ale też w rozpalaniu wyobraźni widzów podczas pikantnych scen w świątyni. Trudno też dziwić się wątpliwościom, które to nagranie wywołało wśród hiszpańskich katolików. Zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że tytuł utworu „Ateo” oznacza - jak łatwo się domyślić - osobę niewierzącą, ateistę. Sprawę postanowił skomentować arcybiskup Toledo, Francisco Cerro. Przeprosił za teledysk nie tylko wiernych, ale też księży. Tłumaczył, że nie wiedział nic o całym przedsięwzięciu. Przeprosiny arcybiskupa. O czym jest piosenka „Ateo”? Oświadczenie archidiecezji mówi o „ubolewaniu” i potępieniu scen nakręconych w katedrze. Zdaniem hierarchów, C. Tangana i Nathy Peluso „w sposób niewłaściwy korzystali ze świętego miejsca”. Artyści twierdzą jednak, że nie zamierzali nikogo urazić. Chcieli jedynie rozpocząć dialog Kościoła z kulturą. W ich utworze słyszymy bowiem wyznanie głównego bohatera, który jako ateista zaczął wierzyć po poznaniu ukochanej dziewczyny. „Byłem ateistą, ale teraz wierzę, ponieważ taki cud jak ty musiał zstąpić z Nieba” - słyszymy w piosence. Czytaj też:

