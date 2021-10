Meteoryt wpadł do jednego z domów? „Nie mogłam zrozumieć, co się właściwie, do chol***, stało”

O Ruth Hamilton stało się głośno za sprawą wyjątkowego wydarzenia, które zyskało już światowy rozgłos. Kobieta mieszka w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska, a jedną z październikowych nocy, podczas której obudził ją głośny huk, zapamięta z pewnością do końca życia. – Po prostu podskoczyłam i włączyłam światło. Nie mogłam zrozumieć, co się właściwie, do chol***, stało – powiedziała w rozmowie z serwisem The Golden Star.

Kanada. Meteoryt wpadł do domu kobiety?

Ruth Hamilton była zdezorientowana. Obawiała się, że ktoś włamał się do jej domu albo że w okolicy rozgrywa się strzelanina. Wkrótce jednak rozejrzała się po mieszkaniu i znalazła „mały kamień”. Jak przekazała The Independent, eksperci z Canada’s Western University ocenili go jako „meteoryt”. Kobieta poinformowała, że kamień, który wpadł do jej domu, przemieszczał się z taką prędkością i siłą, że zrobił dziurę w dachu.

– Trzęsłam się ze strachu, kiedy to się wydarzyło – powiedziała Ruth Hamilton. Jednocześnie kobieta dostrzega plusy opisywanej sytuacji. Przyznała, że ostatnie wydarzenie sprawiło, że na nowo uświadomiła sobie, że „życie jest cenne i może się zakończyć w każdej chwili, nawet wtedy, gdy myślisz, że jesteś bezpieczny we własnym łóżku”.

