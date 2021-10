Atak na polityka w Wielkiej Brytanii. David Amess wielokrotnie ugodzony nożem

Jako pierwsza o ataku na posła Davida Amessa z Partii Konserwatywnej (obecnie jest u władzy w Wielkiej Brytanii) informowała telewizja Sky News. Jak opisywano, polityk został wielokrotnie ugodzony nożem w miejscowości Leigh-on-Sea w hrabstwie Essex (południowo-wschodnia Anglia, na wschód od Londynu).

Z relacji Sky News wynika, że napastnik wbiegł do kościoła, gdzie Amess spotykał się z wyborcami, i wtedy zaatakował polityka. 69-letniemu Amessowi udzielono pomocy, na miejscu zjawiła się karetka. Z relacji świadków, które przytaczają dziennikarze „The Independent”, wynika, że medycy udzielają pomocy w szpitalu. – Nikogo nie zabrano z budynku, on tam wciąż jest. Widziałem, kogoś, kogo zabierano do policyjnego auta. Potem dostaliśmy informację, że walczy o życie – mówił jeden z nich.

BBC przekazało natomiast, że policja zatrzymała osobą podejrzaną o atak.