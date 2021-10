Brutalne morderstwo brytyjskiego posła. Sprawcą jest syn byłego członka rządu

15 października w południowo-wschodniej Anglii Leigh-on-Sea doszło do tragicznego zdarzenia podczas spotkania posła Partii Konserwatywnej z wyborcami. Parlamentarzysta David Amess był w kościele metodystów Belfair, gdy został wielokrotnie ugodzony nożem. Jak ujawniły media, sprawca najpierw czekał w kolejce, a w pewnym momencie wbiegł do sali i na oczach co najmniej dwóch osób zadał 69-letniemu deputowanemu 17 ciosów, po czym spokojnie poczekał na przyjazd policji. Mimo udzielonej pomocy polityk zmarł na miejscu z powodu odniesionych obrażeń.

Anglia. Morderstwo posła. Co wiadomo o sprawcy?

Napastnik został zatrzymany przez służby. Policja oficjalnie poinformowała, że zabójstwo deputowanego jest traktowane jako akt terroru. Ujawniono także tożsamość 25-latka. Polityka zamordował Ali Harbi Ali, obywatel brytyjski pochodzenia somalijskiego.

Według pierwszych ustaleń mężczyzna jest synem członka dawnego rządu Somalii. Przeprowadzenie ataku miał planować od ponad tygodnia. Zdaniem służb „mógł mieć motywację związaną z islamistycznym ekstremizmem”.

Brytyjski „The Guardian” ujawnił, że 25-latek był najprawdopodobniej już wcześniej znany służbom. Miał on bowiem uczestniczyć w rządowym programie Prevent, którego celem jest zapobieganie radykalizacji.

To nie pierwsze takie morderstwo

Zabójstwo Davia Amessa, jednego z najstarszych stażem brytyjskich posłów, który w Izbie Gmin zasiadał od 1983 roku, nie było pierwszym tego typu przypadkiem w historii Wielkiej Brytanii. W 2016 roku tuż przed referendum w sprawie brexitu w podobnych okolicznościach doszło do morderstwa posłanki Jo Cox.

