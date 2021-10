Brutalne morderstwo brytyjskiego posła. Sprawcą jest Ali Harbi Ali

15 października w południowo-wschodniej Anglii Leigh-on-Sea doszło do tragicznego zdarzenia podczas spotkania posła Partii Konserwatywnej z wyborcami. Parlamentarzysta David Amess był w kościele metodystów Belfair, gdy został wielokrotnie ugodzony nożem. Jak ujawniły media, sprawca najpierw czekał w kolejce, a w pewnym momencie wbiegł do sali i na oczach co najmniej dwóch osób zadał 69-letniemu deputowanemu 17 ciosów, po czym spokojnie poczekał na przyjazd policji. Mimo udzielonej pomocy polityk zmarł na miejscu z powodu odniesionych obrażeń.

Anglia. Morderstwo posła. Co wiadomo o sprawcy?

Napastnik został zatrzymany przez służby. Policja oficjalnie poinformowała, że zabójstwo deputowanego jest traktowane jako akt terroru. Ujawniono także tożsamość 25-latka. Polityka zamordował Ali Harbi Ali, obywatel brytyjski pochodzenia somalijskiego.

Według pierwszych ustaleń mężczyzna „mógł mieć motywację związaną z islamistycznym ekstremizmem”.

Brytyjski „The Guardian” ujawnił, że 25-latek był najprawdopodobniej już wcześniej znany służbom. Miał on bowiem uczestniczyć w rządowym programie Prevent, którego celem jest zapobieganie radykalizacji.

To nie pierwsze takie morderstwo

Zabójstwo Davia Amessa, jednego z najstarszych stażem brytyjskich posłów, który w Izbie Gmin zasiadał od 1983 roku, nie było pierwszym tego typu przypadkiem w historii Wielkiej Brytanii. W 2016 roku tuż przed referendum w sprawie brexitu w podobnych okolicznościach doszło do morderstwa posłanki Jo Cox.

