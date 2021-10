Gang „400 Mawozo” znowu uderzył. Amerykańscy misjonarze porwani

Co najmniej 17 misjonarzy i członków ich rodzin zostało porwanych na Haiti przez gang „400 Mawozo”. To kolejny raz, gdy dochodzi do podobnego zdarzenia.

Jak donoszą BBC i CBS, w sobotę wieczorem w Port-au-Prince doszło do porwania 17 osób – misjonarzy z USA (z Christian Aid Ministries) i ich rodzin, w tym dzieci (najmłodsze ma mieć około dwóch lat). Na razie nie ma oficjalnych komunikatów w tej sprawie ze strony amerykańskich władz, milczą też haitańskie ministerstwo sprawiedliwości i policja. CBS podkreśla, że za porwanie jest odpowiedzialny gang „400 Mawozo”, znany z porwań dla okupu. Doszło do niego w momencie, gdy misjonarze wracali autobusem z sierocińca. BBC podkreśla, że właśnie w Haiti dochodzi do największej na świecie liczby porwań. Sytuacja na Haiti. Niepokoje narastają Wcześniej gang „400 Mawozo” uprowadził pięciu księży i dwie zakonnice. Sytuacja w tym środkowoamerykańskim kraju cały czas się pogarsza: w lipcu został zamordowany prezydent Jovenel Moise, a później kraj nawiedziło silne trzęsienie ziemi, w którym zginęło ponad 2200 osób (doszło do niego w sierpniu). Polskie MSZ – czytamy na stronach resortu – stanowczo odradza podróże do Haiti, jeżeli nie są one konieczne. „Na całym Haiti, w tym w stolicy kraju, odnotowuje się wysoki poziom morderstw, napadów rabunkowych, porwań, włamań do samochodów i domów. W tym karaibskim kraju, najbiedniejszym w całym regionie, panuje ogromna przemoc, dochodzi do licznych uprowadzeń dla okupu przez miejscowe gangi, dlatego też należy zachować wyjątkową czujność i ostrożność. Zdarzają się przypadki napaści na turystów przez uzbrojone osoby podszywające się pod policjantów, porwań oraz ataków na przyjezdnych na drodze prowadzącej do/z lotniska. Przestępcy obserwują podróżnych przybywających na lotnisko, śledzą ich, a następnie atakują” – głosi komunikat MSZ. Czytaj też:

