USA. Strzelanina na uniwersytecie w Luizjanie. To już drugi raz w ciągu czterech dni

NBC News podaje, że do strzelaniny doszło nad ranem w niedzielę 17 października na terenie kampusu Grambling State University (GSU) w Luizjanie. W wyniku zdarzenia jedna osoba zmarła, a kilka jest rannych. Lokalne władze, na które powołują się media informują, że ofiara to osoba spoza uczelni, która nie była studentem uniwersytetu.

Do podobnego zdarzenia doszło zaledwie kilka dni wcześniej

Nie jest jednak jasne, jak dokładnie doszło do strzelaniny, ani kto odpowiada za incydent. NBC News przypomina, że podobna tragedia rozegrała się zaledwie kilka dni temu – w czwartek 14 października. Przed jednym z domów studenckich na terenie uczelni również doszło do strzelaniny. Wówczas śmierć poniosła jedna osoba, a kolejna doznała poważnych obrażeń. Nie jest jasne, czy zdarzenia te są w jakikolwiek sposób powiązane.

Policja prowadzi śledztwa, by wyjaśnić okoliczności obu tragedii. Uczelnia poinformowała z kolei o odwołaniu poniedziałkowych zajęć i zorganizowaniu pomocy psychologicznej dla studentów. Powiadomiono także o wzmocnieniu zabezpieczeń, by do podobnych zdarzeń nie dochodziło w przyszłości.

